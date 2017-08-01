«Вор в законе» требует у Раксаны 30 тысяч манатов – ФОТО

2017-08-01 14:12 | www.oxu.az | 4

Певице Рагсане Исмайловой угрожают, требуя выплатить 30 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, неизвестный, представившись «вором в законе», написал певице в социальных сетях и стал угрожать ей.

Рагсана выложила в социальных сетях фото профиля «bakılı_karinoy» и переписку с ним, оставив комментарий «Это какой-то «разборщик», он требует деньги у всех певиц. У меня он хочет 30 тыс. манатов. Если я не дам деньги, или обращусь в полицию, меня похитят прямо из кровати. Смотрите, какие обнаглевшие существуют люди. Не стыдно им, по крайней мере не позорьте заработавших уважение хороших парней».

A.M.

