Азербайджанские участники фестиваля "ЖАРА": Это лучшее лето! (ФОТО)

2017-08-01 14:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Среди звезд фестиваля "ЖАРА -2017" были наши популярные исполнители – победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, победительница азербайджанской версии проекта "Голос" Эмилия Ягубова, заслуженная артистка Ройа Айхан, исполнители Азад Шабанов, Мири Юсиф и Рауф Ахмедов, сообщает Trend Life.

"Фестиваль стал замечательным праздником музыки, мира и дружбы. Баку, как всегда, показал высокий уровень проведения международных мероприятий. Все было замечательно. Это лучшее лето!", - сказал Азад Шабанов.

"Я была счастлива принять участие на фестивале. Бесподобный и фантастический праздник на нашей земле вызвал большой резонанс в СМИ и среди гостей фестиваля. "ЖАРА -2017" стала самым ярким событием в музыкальном мире!", - сказала Эмилия Ягубова.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)