Эксперт о росте курса евро

2017-08-01 14:32 | www.oxu.az | 5

Сегодня курс евро в Азербайджане впервые превысил 2,0122 маната. Отметим, что вчера Центробанк России также повысил официальный курс евро к рублю.

В интервью Oxu.Az экономический эксперт Вугар Байрамов заявил, что впервые за последние два года на мировом рынке курс евро к доллару вырос до 1,18:

«Только после апреля этого года евро подорожал к доллару США почти на 11%. Подорожание европейской валюты связано с улучшением экономических показателей стран Еврозоны, а также целями Белого дома ослабить доллар для увеличения объема экспорта из США».

Эксперт обратил внимание на то, что манат продолжает дешеветь к евро:

«Если в апреле по официальному курсу Центробанка для покупки одного евро нужно было заплатить 1,80 маната, то сейчас нужно уплатить 1.9963 или 2 маната. Это означает, что за последние 4 месяца манат подешевел к евро на 10%. То, что национальная валюта, демонстрирующая стабильность к доллару США, дешевеет по отношению к евро, связано с тем, что евро укрепляется к доллару. Это означает, что, как мы отмечали ранее, накопления необходимо осуществлять не в одной валюте, а в форме валютной корзины минимум в трех валютах».

Л.А.

