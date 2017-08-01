Azerbaycanlı Yönetmenden 15 Temmuz Belgeseli Yapılacak

2017-08-01 14:38 | www.trend.az | 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi, Azerbaycanlı sanatçılar ve 15 Temmuz gecesi Türkiye'de olup direnişe katılan Azerbaycanlıların gözünden belgesel haline getirildi.

Çekimlerine mayısta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlanan belgesel, 9-16 Kasım'da düzenlenecek "7. Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Azerbaycanlı Elçin Musaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ayrı ekip halinde hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de çekim yaptıklarını söyledi.

Musaoğlu, 15 Temmuz'un Azerbaycan'da kendileri için de çok zor olduğunu belirterek, o gece sabah kadar uyumadıklarını dile getirdi.

Darbe girişimini kendi ülkelerinde olmuş gibi hissettiklerini aktaran Musaoğlu, "Türkiye bizim için bütün Türkçülüğün garantisi olan bir ülke ve böyle bir şeyin olması bizim için çok zordu. Biz sürekli telefonlar açtık. Burada kardeşlerimiz, dostlarımız, akrabalarımız var, burada yaşıyorlar. Çok zor bir geceydi aslında ve seher saatlerinde askerlerin teslim olduğu haberleri geldikten sonra rahatladık." diye konuştu.

"Türk halkının ölüme galip geldiği gece"

Musaoğlu, belgesel teklifini büyük sevinç ve istekle kabul ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aslında benim için, 15 Temmuz Türk halkı için olduğu gibi Türk halkının ölüme karşı galip geldiği gecedir ve Türk halkının Çanakkale'den sonra en büyük zaferlerinden biri sayılabilir. Yani insanlar kendi evlerini, çocuklarını, hanımlarını evde bırakıp güçlüğe atıldılar. Hatta bir hanım vardı çantasıyla askerin üzerine giden, ben orada sakin durup bakamadım o şeylere, gözyaşı içinde izledim. Bir kadında olan o cesareti, cüreti görüp düşünüyorum ki ben eğer İstanbul'da olsaydım orada olurdum, ben de sokakta olurdum."

Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz'da meydanlara çıkmasından dolayı gurur duyduğunu sözlerine ekleyen yönetmen, Türkiye'deki çekimleri İstanbul, Ankara ve Malatya'da yaptıkları bilgisini verdi.

Elçin Musaoğlu, birçok farklı kişinin tanıklıklarını belgesele yansıttıklarına vurgu yaparak, Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin'in de "15 Temmuz Gecesi" isimli eseriyle belgeselde yer alacağını ifade etti.