В Баку директор компании получил 11 лет за мошенничество

2017-08-01 14:47 | www.oxu.az | 8

Завершился судебный процесс по делу директора компании Аббаса Гаджиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был вынесен приговор.

Согласно приговору коллегии судей, А.Гаджиев был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что А.Гаджиев был директором ООО Əzizbəy-KM. Он был арестован по обвинению в том, что продал одну квартиру нескольким людям.

Жительница Баку Судаба Самедова 1972 г.р. пожаловалась на Аббаса Гаджиева в 34-ое отделение полиции Управления полиции Хатаинского района. По словам женщины, она отдала Аббасу Гаджиеву 36 тыс. манатов для покупки квартиры.

Но через некоторое время выяснилось, что у квартиры есть еще несколько владельцев.

Э.Ш.