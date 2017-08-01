В Казахстане дали старт АрМИ-2017

2017-08-01 14:51 | www.trend.az | 4

На 40-ой военной базе «Отар» под руководством главы военного ведомства генерал-полковника Сакена Жасузакова состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр 2017 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как отметили в ведомстве, с каждым годом совершенствуется формат игр и расширяется география участников. Это является важнейшим фактором укрепления дружественных взаимоотношений между странами, сотрудничества в военной сфере, а также повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих.

«Проведение Армейских международных игр является основой истинного боевого братства и человеческой дружбы, находит достойную поддержку со стороны Президента страны - Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан. Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести провести их в Казахстане на самом высоком уровне», - подчеркнул министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Программа открытия Армейских международных игр включала участие казахстанских барабанщиков, домбристов и военного оркестра МО РК, выступающих в сопровождении современной боевой техники БКМ «Арлан», танков Т-72Б. В исполнении роты десантников были продемонстрированы приемы рукопашного боя с оружием. Кульминацией программы стали показные выступления пилотажных групп на боевых самолетах и вертолетах, состоящих на вооружении казахстанской армии.

Конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА» в рамках Армейских международных игр пройдут в Казахстане с 1 по 9 августа. Для участия в состязаниях в нашу страну прибыли порядка 400 военнослужащих из 18 стран мира. Сами игры будут транслироваться на сайте Министерства обороны Республики Казахстан и телеканале Kazsport.