В Таджикистане составлена карта опасных зон

2017-08-01 14:53 | www.trend.az | 7

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан совместно с Главным управлением геологии при Правительстве Республики Таджикистан создали карту опасных зон. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан Рустам Назарзода, передает НИАТ «Ховар».

«Это так называемая сейсмическая карта, где отмечены самые опасные зоны, впредь в этих местах не будут выделяться земли для строительства домов. Составленная карта будет способствовать предотвращению трагических последствий при чрезвычайных ситуациях», — отметил он.

По его словам, специально созданная рабочая группа в течение нескольких месяцев проводила анализ этих рискованных и ненадежных мест и определила ряд районов, признанных опасными. В целом, были выявлены 384 особо опасные зоны, где проживают более 100 тысяч человек. Однако под воздействием изменения климата количество опасных зон с каждым годом возрастает. «Ежегодно около 350 хозяйств, это более 100 тысяч человек, переселяются из опасных зон в безопасные места. Эти места ежегодно обследуются. Сегодня мы работаем над воссозданием Аналитического центра комитета, где также будет создана база данных по данным территориям», — сказал Р. Назарзода.