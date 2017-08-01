Крыса ведет человека к своему детенышу – ВИДЕО

2017-08-01 14:58 | www.oxu.az | 6

Прирученные крысы — отличные домашние животные, не хуже собак. Если они привязываются к своему человеку, это навсегда. Как передает Oxu.Az со ссылкой на Моя планета, если такой человек их отдает кому-нибудь или бросает, крыса может даже умереть от тоски. Подобно людям, крысы, которым не хватает общения, становятся тревожными и подавленными.

На этом видео гордая крыса-мама ведет человека за руку, чтобы показать ему своего детеныша.

Скорее всего, это хомяковидная крыса. Этих животных в Африке учат находить мины.

И.Ф.