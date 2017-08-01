В теле брошенного в колодец младенца обнаружили две иглы

2017-08-01 15:10 | www.oxu.az | 7

Заключение экспертизы по делу об убийстве 6-дневной девочки в Лянкяране станет известно 20 августа.

Как передает Oxu.Az, в Лянкяранском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии сообщили Lent.az, что 29 июля в селе Даргуба в колодце во дворе дома было обнаружено тело 6-дневной Мелек Нуруллаевой. Были назначены соответствующие экспертизы и взяты образцы с различных частей тела ребенка. Во время визуального обследования в некоторых частях тела обнаружили мелкие покраснения, а в грудной полости нашли две швейные иглы.

В отделении заявили, что точную причину смерти ребенка назвать пока невозможно.

После заключения экспертизы станет ясно, от чего погибла девочка: от ранений иглами или падения в колодец.

Также было отмечено, что тело девочки 30 июля было передано семьи и уже захоронено.

В связи с уголовным делом по факту смерти родители младенца были вызваны в прокуратуру и дали показания. По факту пока никто не задержан.

Отметим, что Мелек Нуруллаева была вторым ребенком в семье.

Э.Ш.