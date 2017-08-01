ЕСПЧ начал коммуникацию по иску супруг Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

2017-08-01 15:19 | www.apa.az | 3

Как сообщил АПА адвокат Фариз Намазлы, эти лица являются супругами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые в 2014 году были взяты в плен армянскими ВС в находящемся под их оккупацией Кяльбаджарском районе.

Правительству Армении были направлены вопросы в связи с наличием или отсутствием нарушений следующих статей: 3 (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию), 5.2 (каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение), 5.3 (каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд), 5.4 (каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным), 6.1 (каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия), 6.2 (каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет установлена законным порядком), пункт а статьи 6.3 (быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения), пункт b статьи 6.3 (иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты), пункт c статьи 6.3 (защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия), пункт e статьи 6.3 (пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке), 8 (каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции), 2 статья протокола №4 (каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства), 13 (каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве), 14 (Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам).

Права заявитель защищает Анар Багиров.

Суд также потребовал от властей предоставить документы в связи с состоянием здоровья Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.