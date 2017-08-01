ФК «Шериф»: К нам не обращались по поводу трансляции

2017-08-01 15:16 | www.oxu.az | 4

«Матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между молдавским «Шерифом» и «Карабахом» не будет транслироваться по азербайджанскому телевидению».

Как передает Oxu.Az, об этом сайту qol.az заявил представитель компании «Шериф» (куда входит клуб) по телевещанию Евгений Рашкован.

По его словам, ни один азербайджанский телеканала не обращался к ним по поводу трансляции: «Даже если обращения будут, то трансляция матча невозможна с технической точки зрения».

Е.Рашкован не стал комментировать новость о том, что у азербайджанской стороны потребовали 100 тыс. долларов за трансляцию. Наряду с этим он отметил, что еще до первого матча «Шериф» потребовал за трансляцию ответного матча в Молдове 50 тыс. долларов.

Э.Ш.