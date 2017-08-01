ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах погранбезопасности

2017-08-01 15:06 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ оказывает Туркменистану содействие в области обеспечения пограничной безопасности и управления границами, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В рамках этой миссии ОБСЕ организовало учебный курс по выявлению поддельных документов и использующих их лиц, в котором приняли участие представители министерств внутренних дел и национальной безопасности, Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Туркменистана.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с Программой о безопасности проездных документов Департамента ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам.

«Защита неприкосновенности государственных документов, удостоверяющих личность, и выявление лиц, использующих поддельные документы, сокращают возможности для нелегального пересечения границы и распространения преступности и терроризма, а также способствуют охране государственных границ», - отметила посол Наталья Дрозд, глава ашхабадского Центра ОБСЕ.

По мнению дипломата, тема безопасности проездных документов имеет особое значение для Туркменистана, так как страна готовится принять в сентябре V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Международные эксперты ознакомили участников с типами фальсификации документов, виз и банкнот, а также технологиями безопасного печатания и персонализации документов. Особое внимание было уделено методам распознавания подделок.

Во время практических занятий участники изучили элементы защиты паспортов, виз, пластиковых карт и банкнот, характерных для данного региона, а также упражнялись в определении мимических и поведенческих факторов у лиц, использующих поддельные документы.

(Автор: Гусейн Гасанов)