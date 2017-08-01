По требованию прокурора виновный в гибели 6 студентов водитель может быть приговорен к 10 годам

2017-08-01 15:38 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Кроме того, прокурор потребовал обеспечения гражданских исков потерпевших.

Отметим, 9 марта этого года на территории Апшеронского района микроавтобус марки «Ford», за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в больницы. Пассажирами были студенты Сумгаитского государственного университета.

По факту в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.