В Киргизии 59 человек хотят стать президентами

2017-08-01 15:31 | www.oxu.az | 5

В Киргизии 59 человек представили документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы стать кандидатами в президенты.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в ЦИК Киргизии.

Презентация документов завершилась 1 августа.

48 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке.

Кандидатуры 10 человек были выдвинуты политическими партиями. Нынешний президент Аламазбек Атамбаев тоже будет кандидатом.

Отметим, что президентские выборы в стране пройдут 15 октября 2017 года.

Н.О.

