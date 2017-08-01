В Киргизии 59 человек хотят стать президентами
2017-08-01 15:31 | www.oxu.az | 5
В Киргизии 59 человек представили документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы стать кандидатами в президенты.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в ЦИК Киргизии.
Презентация документов завершилась 1 августа.
48 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке.
Кандидатуры 10 человек были выдвинуты политическими партиями. Нынешний президент Аламазбек Атамбаев тоже будет кандидатом.
Отметим, что президентские выборы в стране пройдут 15 октября 2017 года.