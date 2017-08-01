Государственные автомобили выставляются на аукцион

2017-08-01 15:36 | www.oxu.az | 4

Государственный комитет по вопросам имущества в августе проведет очередной аукцион.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Topxeber.az, на аукцион, который состоится 14 августа, будет выставлено 13 транспортных средств.

Данные автомобили уже несколько раз выставлялись на аукцион. В этот раз аукцион проводится повторно. На каждый автомобиль будет применяться скидка в 10-50%.

Заявки принимаются в Аукционном центре по организации торгов при Государственном комитете по вопросам имущества (ул. Зейнала Халила, 11а) или на электронном портале e-emdk.gov.az не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона.

Представляем вам список транспортных средств:

Л.А.

