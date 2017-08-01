Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на прежнем уровне

2017-08-01 15:42 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, восстановление деловой активности в стране продолжается в условиях углубления макроэкономической стабильности. Курс маната стабилен, также сбалансирован валютный рынок. На этом фоне Центробанк несколько увеличил денежное предложение в экономике. Кроме этого, наблюдается некоторое замедление инфляции. Однако, полностью риски предложения и риски структурного характера не устранены. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Вопрос пересмотра учетной ставки в следующий раз будет рассмотрен на заседании 18 сентября.