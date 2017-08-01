В Армении расстреляли похоронную процессию, 4 человека убиты

2017-08-01 15:58 | www.apa.az | 4

В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнской области (на западе страны).

Как сообщает АПА со ссылкой на «Новости Армении», В результате четыре человека были убиты и шестеро ранены. Все погибшие - мужчины.

Отмечается, что нападавший, вооруженный карабином Сайга, открыл стрельбу в зале проведения траурных церемоний на территории кладбища, после чего скрылся. По предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве. Правоохранительные органы пытаются установить личность подозреваемого.

Село Шамирам населено курдами- езидами.