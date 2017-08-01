Ранен военнослужащий ВС Армении

2017-08-01 15:42 | www.oxu.az | 7

В Тавушской области Армении 1 августа ранен военнослужащий контрактной службы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NEWS.am, об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

Пока неизвестны подробности того, в каких условиях и как 31-летний Мехак Мазлаханян получил ранение.

Военнослужащий доставлен в медцентр Иджевана, затем будет перевезен в Ереван. По словам Арцруна Ованисяна, состояние раненого удовлетворительное.

И.Ф.