Ранен военнослужащий ВС Армении
2017-08-01 15:42 | www.oxu.az | 7
В Тавушской области Армении 1 августа ранен военнослужащий контрактной службы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на NEWS.am, об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.
Пока неизвестны подробности того, в каких условиях и как 31-летний Мехак Мазлаханян получил ранение.
Военнослужащий доставлен в медцентр Иджевана, затем будет перевезен в Ереван. По словам Арцруна Ованисяна, состояние раненого удовлетворительное.
И.Ф.