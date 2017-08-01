Азербайджанец получил должность в международной компании

2017-08-01 16:14 | www.oxu.az | 6

В рамках мероприятий по формированию новой профессиональной команды в международной агрокомпании Grain Alliance на должность коммерческого директора назначен Таир Мусаев.

Как передает Oxu.Az, Таир Мусаев обладает богатым опытом работы в сфере международной коммерческой деятельности и управления бизнесом.

В Grain Alliance Таир Мусаев займется вопросами развития экспортно-импортной торговли и управления новыми проектами. Т. Мусаев является магистром финансово-экономических наук West Texas A&M University, а также выпускником Бакинского Государственного Университета. До назначения на должность в Grain Alliance он занимал различные должности в Carbon Resource Management Ltd (London), Карбон Капитал Сервисес Лимитед (Украина), а также работал в Ernst & Young CIS BV (Азербайджан). Таир Мусаев является капитаном команды в бакинском телевизионном клубе «Что? Где? Когда?».

Grain Alliance - шведская сельскохозяйственная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. Рыночная оценка компании составляет около 150 миллионов долларов США.

Основная операционная деятельность сконцентрирована в Украине, где компания обрабатывает более 50 тысяч гектаров земли в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях, а также имеет более 250 тысяч тонн мощностей хранения.

Основные направления производства - выращивание зерновых (озимая пшеница, подсолнечник, соя, кукуруза, спельта, горох, масличный лён), производство муки, производство жидких удобрений КАС, производство и продажа семян. Наличие собственных мощностей хранения и переработки позволяет гарантировать контракты и круглогодичные поставки продукции.

Председателем совета директоров Grain Alliance с мая 2008 года является Йохан Клаеcсон — собственник и исполнительный директор Claesson & Anderzén AB.

Н.О.