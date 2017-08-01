В России в результате перестрелки в суде погибли 4 человека - ОБНОВЛЕНО

2017-08-01 16:47 | www.apa.az | 4

Адвокат обвиняемых сообщила, что все погибшие являлись членами «банды ГТА».

​Агентство «ТАСС» со ссылкой на источник сообщает, что погибли трое обвиняемых, еще двое обезоружены.

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16:23

В России в зале суда произошла перестрелка.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РБК», в Мособлсуде завязалась перестрелка на заседании по делу «банды ГТА».

Адвокат Софья Рубасская сообщила, что было слышно не менее 20 выстрелов. По ее словам, в результате перестрелки есть раненые, среди которых конвойный и женщина – пристав.

По словам очевидцев, люди, открывшие стрельбу, забрали оружие у одного из конвоиров.