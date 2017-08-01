В Азербайджане в электропоездах будет применена новая система оплаты

2017-08-01 16:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в электропоездах будет применена электронная проездная карточка, сообщили Trend во вторник из ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с этим ЗАО «Азербайджанские железные дороги» объявило тендер, состоящий из двух лотов. Первый лот предусматривает приобретение оборудования, необходимого для продажи билетов на электропоезда, второй - оборудования для применения электронных проездных карточек.

С началом применения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» электронной системы оплаты, проезд в электропоездах будет оплачиваться посредством новых проездных карт. Тем самым ЗАО создает собственную систему оплаты проезда, и на электропоездах не будет возможным использовать действующую на остальных видах городского транспорта проездную карту BakiKart.

На железнодорожных станциях будет установлено оборудование, посредством которого можно будет загружать средства на карточки. С карточки будет сниматься сумма в соответствии с расстоянием, которое проехал пассажир

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)