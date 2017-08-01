Вынесен приговор водителю, виновному в гибели 6 студентов - ОБНОВЛЕНО

2017-08-01 16:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на суде потерпевшие выразили свое несогласие с выступлением прокурора, потребовав привлечения к ответственности и других лиц, причастных к ДТП. Далее выступил адвокат Н.Гусейнова Ширин Атаев. По его словам, суд не провел детального разбирательства. Он отметил, что видеокадры просмотрены не были и призвал к вынесению справедливого вердикта.

В своем последнем слове на суде Намиг Гусейнов заявил, что в автомобиле находились лишние пассажиры. Также он признался, что у него не было доверенности.

По словам Н.Гусейнова, инцидент произошел из-за случайного стечения обстоятельств. При этом между ним и потерпевшими возник спор.

Судьи удалились на совещание, после которого был объявлен приговор. Согласно решению суда Н.Гусейнов приговорен к 10 годам тюремного заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет.

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15:37

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП на трассе Баку-Сумгаит, в результате которого погибли 6 студентов.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Кроме того, прокурор потребовал обеспечения гражданских исков потерпевших.

Отметим, 9 марта этого года на территории Апшеронского района микроавтобус марки «Ford», за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в больницы. Пассажирами были студенты Сумгаитского государственного университета.

По факту в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.

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15:17

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП на трассе Баку-Сумгаит, в результате которого погибли 6 студентов.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Кроме того, прокурор потребовал обеспечения гражданских исков потерпевших.

Процесс продолжается.