В Бакинском метро арестован карманник – ФОТО

2017-08-01 16:39 | www.oxu.az | 3

Житель Баку Самир Мустафаев 29 июля обратился в полицейское отделение по охране Бакинского метрополитена Главного управления полиции города Баку, сообщив, что 28 июля около 15:30 на станции метро «Ахмедли» неизвестный вытащил у 14-летней Назрин из сумки телефон стоимостью 340 манатов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый Эльман Алиев.

Не исключено участие Э.Алиева в других аналогичных преступлениях.

Пострадавших от действий человека на фото просят обращаться в полицейское отделение по охране Бакинского метрополитена (012-490-02-42).

Э.Ш.

