В Московском областном суде произошла стрельба - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-08-01 16:46 | www.oxu.az | 3

В результате стрельбы в здании Московского областного суда погибло 4 человека, один человек ранен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, стрельба произошла в суде во время заседания по процессу «банды ГТА».

16:25

В здании Московского областного суда произошла стрельба во время заседания по процессу «банды ГТА».

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на Дождь, инцидент произошел в 13.30 на четвертом этаже.

«Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте. Прозвучали выстрелы», - сообщает издание.

По предварительным данным издания, в результате ранен один человек, предположительно конвойный.

Адвокат Софья Рубасская подтвердила РИА Новости информацию о стрельбе. Она рассказала, что слышала по крайней мере 20 выстрелов.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», - сказала защитник.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила «Интерфаксу» об эвакуации людей из здания. Она сказала, что это связано с инцидентом, не уточнив подробностей. В беседе с РИА Новости Осипова пояснила, что все заседания в суде отложены.

И.Ф.