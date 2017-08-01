Центробанк Азербайджана сохранил неизменной учетную ставку и параметры процентного коридора (версия 2)

2017-08-01 16:16 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 15 процентов.

Данное решение принято в ходе заседания правления Центробанка, проведенного во вторник.

Правление ЦБА также решило оставить без изменений нижний предел процентного коридора на уровне 10 процентов, а верхний предел - на уровне 18 процентов.

Центробанк объясняет это решение улучшением внешнеторгового баланса, что позволяет обеспечить сбалансированность валютного рынка и сохранить курс маната на стабильном уровне.

“В первом полугодии 2017 года экспорт вырос на 36,5 процента по сравнению с показателями января-июня прошлого года, ненефтяной экспорт за тот же период вырос на 27,9 процента, а импорт в целом сократился на 15,7 процента. Профицит внешнеторгового баланса в январе-июне составил 1,9 миллиарда долларов”, - говорится в сообщении ЦБА.

Как отмечает Центробанк, стабильность маната создает тенденцию дедолларизации.

В течение первой половины этого года также продолжился рост ненефтяного ВВП Азербайджана - на 1,7 процента по сравнению с январем-июнем прошлого года. В торговом секторе темпы роста составили 3,7 процента, в ненефтяной промышленности - 5,4 процента, в агросекторе - 2,2 процента.

Что касается инфляции, то по данным ЦБА, несмотря на сезонное снижение, краткосрочные и среднесрочные риски еще не полностью нейтрализованы.

“В этом году ожидается тенденция снижения базовой инфляции (формируется без учета регулируемых правительством цен на товары и услуги, а также без учета изменения цен на сезонные товары). Уровень общей инфляции будет зависеть от курса маната, совокупного внутреннего спроса, изменения цен на товары и услуги, регулируемые правительством и так далее”, - отмечает Центральный банк.

Согласно сообщению, следующее обсуждение вопроса изменения учетной ставки пройдет 18 сентября 2017 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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