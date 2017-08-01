Иран готов начать наступление на США

2017-08-01 16:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Иран отреагирует на отказ соблюдать принципы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и иные враждебные действия США, правовыми и практическими мерами, пообещал глава МИД Ирана во вторник.

Напомним, что Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", проголосовало большинство членов Палаты представителей. Документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, чтобы закон вступил в силу.

Сомневаться не приходиться – очень скоро Иран действительно отреагирует. Только вот какой будет эта реакция, пока предсказать невозможно. Для начала, конечно, Иран использует все дипломатические возможности, для того, чтобы остановить провокации США в отношении «ядерной сделки» с Западом.

Иранские парламентарии уже подготовили законопроект, который станет ответом на санкции, одобренные Палатой представителей США.

Кроме того, Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран якобы уже пожаловался на действия США в Совет Безопасности ООН, сообщает агентство «Рейтер».

Причем у Тегерана есть на руках все козыри – США действительно не раз уже нарушили несколько статей ядерного соглашения, согласованного между Ираном и мировыми державами (включая США) в 2015 году.

На поле Совбеза ООН Иран может рассчитывать на поддержку России и Китая, которые, разумеется, выступят в противовес США. Да и Европа сегодня явно не разделяет жесткий подход Белого дома к Ирану и не готова отказаться от Ядерной сделки, в которой их все устраивает.

Как мы писали ранее, то, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отправится пятого августа с визитом в Тегеран - знаковый жест, который призван продемонстрировать поддержку Европой президента Ирана Хасана Рухани.

Задача ЕС сегодня сделать все, чтобы Иран, возмущенный шагами США, не решил выйти из сделки, заключения которой с таким трудом удалось добиться переговорщикам.

Однако, Иран хорошо понимает, что его провоцируют и пока позиций не сдает.

Американский президент Трамп пытается выставить Тегеран ответственным за срыв соглашения по ядерной программе, чтобы Вашингтон смог выйти из сделки, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи отметил, что поводом для новых санкций в отношении Ирана названы нарушения прав человека, поддержка терроризма, разработка ракетной программы, однако все эти предлоги не связаны с ядерным оружием, передает Mehr.

По его словам, США хотят отпугнуть всех от ведения бизнеса с Ираном, что нарушает условия ядерной сделки.

Он заявил, что Иран намерен подготовить ответные меры на американские санкции. Аракчи сказал, что контрмеры будут «просчитанными» и «продуманными» и не позволят США подтолкнуть Тегеран к нарушению ядерного соглашения.

Хотелось бы, что Тегеран и дальше сохранял такой подход, иначе, если Ядерная сделка развалиться, последствия будут непредсказуемы для всего региона.

(Автор: Эльмира Таривердиева)