ЦБА: В Азербайджане ожидается снижение базовой инфляции

2017-08-01 16:52 | www.oxu.az | 5

Несмотря на сезонное снижение месячной инфляции и отдаление инфляционных ожиданий, краткосрочные и среднесрочные факторы инфляционного риска пока полностью не нейтрализованы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, в оставшийся период 2017 года базовая инфляция (рассчитываемая без учета изменений товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, а также цен и тарифов, носящих сезонный характер), как ожидается, пойдет на снижение. Общий уровень инфляции, по прогнозам, будет балансироваться в зависимости от таких факторов, как курс маната, инерция, совокупный внутренний спрос, изменение цен на товары и услуги, цены на которые регулируются государством, факторы на глобальных товарных рынках и т.д.

По данным Государственного комитета по статистике, в первом полугодии текущего года средняя годовая инфляция составила 13.9%. Среднегодовые цены на продовольствие изменились на 18.1%, непродовольственные - на 12.4%, услуги - на 9.4%.

Э.Ш.

