Житель Сумгайыта устроил необычные поминки по отцу – ФОТО

2017-08-01 17:00 | www.oxu.az | 6

Житель Сумгайыта Галиб Намазов решил отказаться от проведения традиционных поминок по своему отцу.

Как передает Oxu.Az, он отказался ставить палатку через 40 дней после смерти своего отца Хидаята Намазова.

«Учитывая аренду места для церемонии 40 дней, молл для мужчин и женщин, роскошный поминальный стол, я отказался от всего этого. Взамен я вырыл артезианский колодец в Камбодже».

Галиб Намазов заявил, что на колодце на табличке написаны имена его родителей.

Oxu.Az представляет фото:

Э.Ш.