Турция и Иран обсудили региональные вопросы

2017-08-01 16:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран обсудили региональные вопросы во время визита главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Стамбул. Об этом написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем микроблоге в социальной сети Twıtter.

Чавушоглу отметил, что встреча с главой МИД Ирана состоялась до переговоров глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Отметим, что сегодня в Стамбуле проходит встреча глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Согласно информации ОИС, предоставленной ранее информагентству Trend, в начале августа состоится встреча глав МИД стран-членов ОИС, где преимущественно будут обсуждаться недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами.

Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме недавно завершилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса - одна из основных исламских святынь.

В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, 14 человек были госпитализированы, один из них с тяжёлым ранением головы. Среди пострадавших – председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu