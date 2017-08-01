BP не считает, что новые санкции США могут негативно сказаться на компании

2017-08-01 16:35 | www.trend.az | 4

Британская BP не видит существенных неблагоприятных последствий, которые бы могли оказать на компанию новые санкции США против РФ, сообщил глава BP Боб Дадли, передает РИА Новости.

"Что касается санкций США против России, мы заметили, что в формулировке той версии законопроекта о санкциях, которая была (ранее — ред.) представлена палате представителей США, было много нежелательных последствий, например, для проекта "Шах-Дениз", даже для некоторых проектов в Египте. Как я понимаю, эта формулировка была изменена… И теперь это позволяет нам избежать многих очень-очень серьезных нежелательных последствий", — сказал Дадли в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Санкции как таковые в том виде, в котором они представлены — мы будем внимательно следить за ними. Мы должны работать очень осторожно, соблюдая политику санкций. Но мы не знаем о каком-либо существенном неблагоприятном эффекте, который может быть оказан на инвестиции в Россию, или куда-либо еще, или в принципе на наши возможности работать с "Роснефтью", — отметил глава BP.

"На протяжении трех лет нам удавалось хорошо работать, соблюдая все указания. И нам кажется, что эти новые санкции не поменяют сложившуюся ситуацию", — резюмировал Дадли.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Причем если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.