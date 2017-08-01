Türk Telekom’un ortağı Suudi Arabistan’da battı

2017-08-01 17:00 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan gazetesi Okaz’ın haberine göre Suudi Oger 39 yılın ardından faaliyetlerine son verdi. Suudi hükümetinin ödemeleri geciktirmesinin Oger’in batışında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Geçen ay Oger’in inşaat şirketinde çalışanların önemli bir bölümü farklı firmalara aktarılmıştı. Oger’in 8.000 işçisinden 1.200’ünün Suudi olduğu belirtildi.

Şirketin 13 milyar Suudi Arabistan Riyali borcu olduğu biliniyor. Oger Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip. Suudi Oger Lübnan Başbakanı Saad El Hariri’nin ailesine ait. Hariri Ailesi’ne ait Saudi Oger Limited’in Otaş’ın yüzde 99’una sahip Oger Telecom Limited’te yüzde 26,67 doğrudan payı bulunuyor. Oger’in Türk Telekom’da iştiraki bulunan firması OTAŞ’ın da zor durumda olduğu ve bankalara borcunu ödeyemediği biliniyor.