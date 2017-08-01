Виновный в гибели шестерых студентов водитель получил суровое наказание – ОБНОВЛЕНО

2017-08-01 17:15 | www.oxu.az | 4

Сегодня на суде под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решением суда Н.Гусейнов был приговорен к 10 годам лишения свободы.

16:09

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, в результате которого погибли 6 студентов.

Как передает Oxu.Аz со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Кроме того, прокурор потребовал обеспечения гражданских исков потерпевших.

Отметим, что 9 марта этого года на территории Абшеронского района микроавтобус марки Ford, за рулем которого находился житель города Сумгайыт Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгайыт Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в больницы. Пассажирами были студенты Сумгайытского государственного университета.

И.Ф.