Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 51 azaldı

2017-08-01 17:21 | www.trend.az | 1

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 1 milyar 883 milyon 742 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı ayında ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı yüzde 57 azalarak 808 milyon 624 bin kilovatsaate geriledi.

İTLAHAT YÜZDE 51 AZALDI

Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 89 milyon 97 bin 628 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 51 azalışla 43 milyon 471 bin 96 dolara geriledi. Böylece, 45 milyon 626 bin 532 dolar yurtta kaldı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en fazla elektrik ithalatı ocak ayında yapıldı. Ocakta Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 25 milyon 880 bin dolar ödendi.

EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 456 milyon 446 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 22 milyon 48 bin 172 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı Azerbaycan, Yunanistan, Gürcistan ve Çekya takip etti.

Azerbaycan'dan alınan elektriğin miktarı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 66 milyon 525 bin kilovatsaat artarak 138 milyon 905 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Azerbaycan'a 10 milyon 153 bin 581 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Yunanistan'dan 127 milyon 385 bin, Gürcistan'dan 84 milyon 167 bin ve Çekya'dan 1 milyon 721 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Yunanistan'a 8 milyon 170 bin 438 dolar, Gürcistan'a 3 milyon 41 bin 98 dolar, Çekya'ya ise 57 bin 807 dolar ödeme yapıldı.

BERAT ALBAYRAK: YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDAKİ HAMLELER MEYVESİNİ VERDİ

Yerli ve yenilenebilir enerji konusundaki hamlelerin meyvesini verdiğinin altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 3 Temmuz Pazartesi günü hem günlük hem de anlık elektrik tüketiminde rekor kırılması ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Albayrak yaptığı açıklamada "3 Temmuz Pazartesi günü hem günlük hem de anlık elektrik tüketiminde rekor kırdık. Çifte rekor tüketimi kısıtsız, kesintisiz karşıladık. 3 Temmuz günü ilk rekorumuz 46.400 MW ile anlık en yüksek tüketimde gerçekleşti. Aynı gün 927.875 MW ile en çok elektrik tüketilen gün oldu. Hamdolsun, "yerli ve yenilenebilire dayalı üretim" ile "elektrik iletim-dağıtım altyapıları yenileme" hamlelerimiz meyvesini vermiş oldu. Milli Enerji Politikası ile milletimize ihtiyaç duyduğu enerjiyi en ucuz, en modern ve en kaliteli şekilde sağlama hedefini ortaya koymuştuk. İnşallah, enerji alanındaki yatırımlarımız ile milletimizin refah ve konforunu artırırken, ülke ekonomimizi büyütmeye katkı sağlayacağız. Her şeyin en iyisini hak eden milletimizin verdiği emaneti layıkıyla taşımak, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için çok çalışacağız" demişti.