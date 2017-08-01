В Пакистане бывший министр стал премьером

2017-08-01 17:27 | www.oxu.az | 3

Национальное собрание Пакистана во вторник большинством голосов поддержало назначение экс-министра нефти и природных ресурсов Шахида Хакана Аббаси новым премьер-министром страны, сообщил спикер палаты Сардар Айаз Садик.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, Аббаси получил комфортное большинство из 221 голоса.

Правящая партия Пакистанская мусульманская лига (Н), в которой он состоит, контролирует 188 из 342 мест в нижней палате парламента. Кроме того, за кандидата ПМЛ (Н) проголосовали союзники правящей партии.

Победу Аббаси еще более упростил тот факт, что оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата. Всего было выдвинуто пять кандидатов: Саид Хуршид Шах и Саид Навид Камар от Пакистанской народной партии, Шейх Рашид Ахмед из Народной мусульманской лиги Пакистана как кандидат от партии «Техрик-и-Пакистан» (ПТИ), Сахибзада Тарикулла от «Джамаат-и-Ислам» и Кишвар Зехра от Движения Муттахида Кауми. В последний момент Движение Муттахида Кауми сняло своего кандидата в пользу Аббаси, а Саид Хуршид Шах снял кандидатуру в пользу однопартийца Саида Навида Камара.

Н.О.

