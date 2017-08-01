Узбекистан реформирует работу органов статистики

2017-08-01 16:46 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан намерен реформировать органы статистики с тем, чтобы привести их деятельность в соответствие с современными требованиями и международным стандартами, следует из постановления президента Шавката Мирзияева «О мерах по совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», обнародованного на его веб-сайте во вторник.

Необходимость реформирования деятельности ведомства обусловлена в частности тем, что отсутствует комплексный анализ статистических материалов, раскрывающих причины и факторы складывающихся тенденций в развитии отраслей и сфер национальной экономики и территорий, слабо используются механизмы информирования широких кругов зарубежного бизнес-сообщества и международной общественности о результатах проводимых в республике экономических реформ путем публикации статданных в международных изданиях.

В документе определены приоритетные направления деятельности Госкомитета по статистике подразделений на 2017-2021 годы.

В их числе - адаптация системы статнаблюдений к общепринятой международной практике, обеспечение максимальной прозрачности и открытости статинформации для широкого круга отечественных и зарубежных пользователей, расширение сотрудничества с международными статистическими организациями, включая публикацию в международных статистических сборниках материалов и показателей социально-экономического развития республики.

Постановлением предусмотрена также ответственность статорганов за ведение оперативной и качественной подготовки статинформации, «наиболее полно характеризующей развитие отраслей и сфер национальной экономики».

Предусмотрено также оказание содействия хозсубъектам в представлении достоверной государственной статистической отчетности, формирование единого банка статистических данных, укрепление аналитического потенциала органов статистики с обеспечением внедрения в статистические публикации передовых методов визуализации показателей и обязательного сопровождения распространяемых статистических данных аналитическими и справочными материалами.

Координирующая роль Госкомстата в подготовке объективных, качественных и востребованных отчетных данных будет усилена путем оптимизации системы государственных и ведомственных статистических наблюдений, поэтапного увеличения количества и повышения достоверности результатов выборочных статистических обследований.

Одной из первоочередных мер станет модернизация официального веб-сайта Госкомстата на предмет доступности, прозрачности и открытости статданных с возможностью размещения востребованной для пользователей информации.

(Автор: Демир Азизов)