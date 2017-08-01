Поставки электроэнергии в Китай остановили из-за аварии в электросетях

2017-08-01 16:53 | www.trend.az | 3

Поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе энергокомпании "Интер РАО".

"Полностью приостановлены… Надеемся, что в ближайшее время коллеги восстановят работу", — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ "Амурская — Хэйхэ".