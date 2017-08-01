В Азербайджане отец месяц разыскивает сбежавшую дочь – ВИДЕО

2017-08-01 17:38 | www.oxu.az | 3

Житель села Гарагюней Сабирабадского района Азербайджана Эмрах Мустафаев уже месяц разыскивает сбежавшую из дома дочь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, ранее 18-летняя Зульфия уже сбегала из дома, но ее нашли в городе Ширван и вернули домой.

«Я не знаю, где сейчас моя дочь. Думаю, что ей дали какой-то психотропный препарат, потому что у нее начались проблемы с психикой», - говорит безутешный отец.

По заявлению отца сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, среди полицейских распространены фотографии девушки, предпринимаются все необходимые меры для ее скорейшего нахождения.

Отдел полиции Сабирабадского района просит всех, кто видел Зульфию Мустафаеву или обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в МВД по номеру 102.

А.М.

