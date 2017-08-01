В Таджикистане увеличился объём выработки электроэнергии

2017-08-01 16:58 | www.trend.az | 3

В первом полугодии текущего года объем выработки электроэнергии составил 7 миллиардов 736 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 645 миллионов 300 тысяч киловатт-часов больше аналогичного периода 2016 года. Об этом было сказано журналистам 1 августа в ходе итоговой полугодовой пресс-конференции ОАХК «Барки точик», передает НИАТ «Ховар».

Объем выработки электроэнергии в гидроэлектростанциях компании составил 7 миллиардов 301 миллион киловатт-часов, в теплоэлектроцентралях — 431 миллион 700 тысяч киловатт-часов и в малых гидроэлектростанциях, находящихся под контролем ОАХК «Барки точик», — 3 миллиона 900 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

В результате полной сдачи в эксплуатацию второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 300 МВт производство электроэнергии в первом полугодии составило 431 миллион 800 тысяч киловатт-часов, что на 288 миллионов 300 тысяч киловатт-часов больше аналогичного периода 2016 года.

Объём выработки тепловой энергии за этот период составил 143 тысячи 900 Гкал, что на 74 тысячи 400 Гкал больше аналогичного периода 2016 года.