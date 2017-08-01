Библиотеке парламента Грузии подарили переведенную на азербайджанский язык книгу «Витязь в тигровой шкуре»

2017-08-01 18:06 | www.apa.az | 5

Национальной библиотеке парламента Грузии подарили изданное на азербайджанском языке произведение грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Как сообщает грузинское бюро АПА, книга переведена на азербайджанский язык под руководством иностранного члена Национальной академии наук Грузии Эльдара Исмайлова.

Книга издана тиражом в 1000 экземпляров, десять из которых имеют кожаный переплет.

В церемонии презентации книги приняли участие заместитель директора Национальной библиотеки парламента Грузии Мириан Хоситашвили, исполнительный глава муниципалитета Марнеули Мераб Топчишвили и другие лица.