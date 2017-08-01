Human Rights Watch написала о полицейском насилии в Армении

2017-08-01 17:46 | www.oxu.az | 3

Правительству Армении не удалось обеспечить полноценную отчетность в связи с насилием, примененным полицией к мирным демонстрантам и журналистам в дни захвата полка патрульно-постовой службы в 2016-ом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Epress, об этом заявила организация Human Rights Watch, отметив, что в то же время обвинение предъявлено минимум 32 демонстрантам. 21 из них признали виновными, 11 приговорены к заключению.

Правозащитная организация отмечает, что в ходе июльских антиправительственных демонстраций власть применила несоразмерную силу, атаковав демонстрантов, а также освещавших события журналистов. Власти своевольно арестовали множество лидеров и сотен участников акций протестов, на некоторых из которых были заведены необоснованные уголовные дела.

«Спустя год после июльских протестов в Ереване жертвы полицейского насилия продолжают ждать справедливости и отчетности, - заявил директор организации по Южному Кавказу Георгий Гогия. - Доверие общества к полиции и системе юстиции всерьез пошатнулось, и для его возврата необходим процесс эффективной отчетности».

По поводу применения полицией несоразмерной силы организация отмечает, что правоохранительные органы не предупредили должным образом, не попытались воспользоваться иными, более мягкими средствами разгона толпы. Полиция и действовавшие вместе с ними неизвестные в штатском атаковали демонстрантов и некоторых журналистов, били их кулаками, ногами, а также дубинками и железными прутьями.

Кроме того, с 17 по 31 июля полиция своевольно арестовала сотни демонстрантов. Некоторым из них не было позволено получить медпомощь. Многих арестованных лишили их основных прав, в том числе возможности немедленного вызова адвоката на их выбор и уведомления родных об аресте и месте их пребывания.

Human Rights Watch отмечает, что власти немедленно начали расследование незаконных действий стражей правопорядка, которое, однако, привело к «ограниченной ответственности». Ни на одного служащего правоохранительных органов не завели уголовное дело.

На некоторых полицейских наложили административный штраф, тем не менее, в декабре 2016 года президент Серж Саргсян наградил медалью «За отличное сохранение общественного порядка» замначальника полиции Еревана, участвовавшего 29 июля в действиях полиции против демонстрантов.

Н.О.

