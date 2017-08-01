В Киеве азербайджанцы подрались с армянами

2017-08-01 17:53 | www.oxu.az | 3

В Украине произошла драка азербайджанцев с армянами и украинцами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля вблизи ночного клуба Arena City в центре Киева.

Инцидент начался с конфликта нескольких молодых украинцев с тремя азербайджанцами. Двое вышедших из клуба молодых армян встали на сторону украинцев. Полиция не вмешалась, и драчунов разняли прохожие. Сообщается, что участники конфликта получили легкие травмы.

Н.О.

