Новая версия Chrome будет блокировать рекламу

2017-08-01 18:00 | www.oxu.az | 3

Разработчики Google добавили в мобильную версию Chrome новую функцию блокировки рекламы. Сообщается, что она будет способна блокировать отдельные виды рекламы, которые будут признаны «навязчивыми», передает Oxu.Az со ссылкой на TechCrunch.

Издание сообщает, что данная функция уже доступна в тестовой версии браузера.

По словам разработчиков, функция была создана из-за того, что за прошедший год около 10 процентов пользователей Сети использовали блокираторы рекламы. А в этом году показатели выросли, по меньшей мере, в три раза. Причем больше всего недовольства выражают пользователи мобильных устройств.

Специалисты полагают, что связано это с существенным потреблением рекламой мощности гаджетов, а также трафика и заряда батареи.

Н.О.