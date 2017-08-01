Дроны смогут видеть сквозь кирпичные стены – ВИДЕО

2017-08-01 18:11 | www.oxu.az | 3

Три года назад ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) использовали наземных роботов для получения двумерных изображений объектов, скрытых за кирпичными стенами, с помощью Wi-Fi. Теперь, используя тандем беспилотных летательных аппаратов, они получили 3D-изображения аналогичных объектов. В конечном итоге технология может применяться при проведении поисково-спасательных операций, археологических раскопок и во многих других случаях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, под руководством профессора Ясамины Мостофи (Yasamin Mostofi) команда исследователей из UCSB использовала пару автономных летательных аппаратов, оснащенных приемопередатчиками Wi-Fi.

Дроны пролетали по синхронным путям с противоположных сторон кубической кирпичной конструкции. Один из беспилотников непрерывно передавал сигнал Wi-Fi, а другой измерял силу этого сигнала после его прохождения через кирпичи. Анализируя изменения в мощности сигнала, компьютерная программа определяла размер и форму объектов, скрытых внутри конструкции, поскольку они нарушали целостность сигнала. При этом технология не требует предварительных измерений проверяемой территории.

В то время как наземным роботам удавалось получить лишь 2D-изображения, способность беспилотников летать в разных направлениях позволила анализировать объекты под разными углами. В итоге ученые получили 3D-изображения скрытой внутри кирпичного куба конструкции.

A.M.

