Президент выделил средства на строительство 29 новых зданий в Пираллахинском районе

2017-08-01 18:20 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительно-монтажных работ в Пираллахинском районе.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, Исполнительной власти Пиралахинского района выделено 9,5 млн. манатов. Из них 4,5 млн. манатов будет направлено на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района, 5 млн. манатов – на начало строительства 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий для жителей домов, находящихся в аварийном состоянии.