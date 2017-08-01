Азад Джавадов освобожден от должности главы Фонда страхования вкладов

2017-08-01 18:15 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Абдуллаева заместителем исполнительного директора Фонда страхования вкладов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в распоряжении говорится, что до назначения исполнительного директора Фонда страхования вкладов исполнение этих обязанностей поручено Вугару Абдуллаеву.



Отметим, что исполнительным директором Фонда страхования вкладов с июня 2007 года был Азад Джавадов. Срок его полномочий истек.