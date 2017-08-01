В Лянкяране обнаружена плантация наркотиков

2017-08-01 18:22 | www.oxu.az | 3

В Лянкяране обнаружили наркоплантацию.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в Городское районное отделение полиции Лянкярани поступила оперативная информация о том, что на территории вокруг села Кенармеше выращивают наркотики.

Оперативная группа из сотрудников Городского районного отделения полиции обнаружила наркоплантацию, начала мероприятия для установления личности выращивающих наркотики.

Расследование показало, что выращиванием наркотиков занимался житель села Холмили Шахин Агаев вместе с односельчанами.

В ходе осмотра плантации было собрано в общей сложности 58 кустов конопли и высушенные листья этого растения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

A.M.

