Стали известны подробности вооруженного инцидента в российском суде

2017-08-01 18:33 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, инцидент произошел на судебном процессе преступной группировки «банда ГТА», которая обвиняется в совершении многочисленных преступлений на территории Московской области.

Охрана конвоировала пятерых арестованных. Во время перевозки в лифте один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате арестованные освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии.

На третьем этаже завязалась перестрелка между подсудимыми и подоспевшим ОМОНом. Один из гвардейцев был ранен в плечо, троих преступников уничтожили, двоих госпитализировали с тяжелыми ранениями. Двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

По факту Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хищении оружия и покушении на побег. Официальный представитель Комитета Светлана Петренко подтвердила, что инцидент был совершен «бандой ГТА». По ее словам, члены группировки были уничтожены при попытке сбежать из здания суда.

Отметим, так называемая «банда ГТА» получила печальную известность после серии нападений на водителей в Подмосковье. Участники группировки раскладывали на трассе шипы, а после того, как проезжающий автомобиль останавливался, пробив шины, расстреливали водителя и пассажиров. Жертвами банды, получившей название в честь компьютерной игры, стали 17 человек.