Дайвер встретил очень редкую большеротую акулу – ВИДЕО

2017-08-01 18:35 | www.oxu.az | 4

Дайвер из Великобритании Пенни Билич (Penny Bielich) встретил в океане пелагическую большеротую акулу (Megachasma pelagios). Это произошло во время погружения у берегов Индонезии. Эта глубоководная акула очень редкая, и за всё время наблюдений учёным удалось зафиксировать лишь 102 особи, из которых лишь нескольких получилось научно исследовать.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS News.

Подобная удача выпала на долю 52-летнего начинающего дайвера. Своё погружение он совершил в заливе Gili Lawa Laut, неподалёку от острова Комодо. Встречу с этой уникальной рыбой ему удалось снять на видео.

Пелагические большеротые акулы обитают в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов и встречаются на глубине до полутора километров. Их максимальная зарегистрированная длина 5,7 метра. Питаются эти акулы планктоном, как китовая и гигантская акулы. Для людей они угрозы не представляют.

Впервые были описаны достаточно недавно, лишь в 1983 году. С тех пор такую акулу удалось встретить всего 102 раза. Наиболее заметным внешним признаком, которому большеротая акула обязана своим именем, является крупная округлённая голова с коротким носом и огромной пастью. Голова по длине может быть сопоставима с туловищем. Рыло очень короткое, приплюснутое и закруглённое. Глаза довольно крупные.

Возможно, именно эти акулы послужили почвой для создания легенд о существовании в океане ужасных чудовищ — наполовину китов, наполовину акул.

Н.О.