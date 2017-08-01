Два года ждем в Латвии такой погоды как в Баку – Интарс Бусулис (ФОТО)

2017-08-01 17:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - "Фестиваль "Жара" в Баку – это нечто невообразимое и уникальное событие! Эмоции переполняют меня, даже не знаю, как выразить свои чувства. Фантастика! А какая здесь погода - настоящая жара – у нас такого нет! Два года ждем в Латвии такой погоды как в столице Азербайджана. Супер-город, супер-люди! Мне все очень нравится. Еще в 2012 году я выступал в Баку с концертом и знаю, с какой роскошью здесь встречают гостей. Баку - прекрасный город, а ночью он кажется абсолютно другим, и становится еще более красивым", - сообщил Trend Life известный латвийский певец, музыкант и композитор, лауреат международных конкурсов и фестивалей Интарс Бусулис.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)