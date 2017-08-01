В Австралии вор напился и уснул в кровати жертвы

2017-08-01 18:44 | www.oxu.az | 5

В Перте, Австралия, неудачливый взломщик выпил лишнего в доме жертвы, и уснул в кровати. Его обнаружила хозяйка жилья.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Courier.

Сообщается, что вор выпил бутылку дорого шампанского.

Согласно данным полиции, уровень алкоголя в крови грабителя в восемь раз превышал допустимый для вождения автомобиля.

Полицейские арестовали мужчину и предъявили ему обвинение в краже со взломом.

Н.О.